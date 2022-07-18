Yaşar Hacısalihoğlu: Kontrollü darbe cümlesini FETÖ’cülerin raporunda duydum

“Arafta Sorular” programında konuşan Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” söylemini, NATO'daki FETÖ’cülerin raporunda duyduğunu söyledi.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekranlara gelen "Arafta Sorular"ın bu haftaki konuğu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu oldu.

Programda Esra Elönü'nün gündeme dair sorularını cevaplayan Hacısalihoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye yaklaşımını değerlendirdi.

“Mücadele etmediği çok açık”

Kılıçdaroğlu için “Mücadele etmediği çok açık. Hangi refleks onu orada tutabildi tartışılır. Bir grup toplantısında 15 Temmuz kontrollü darbedir asıl darbe 20 Temmuz'da olmuştur ve 1 milyon mağduru vardır dedi. Bunu duyduğumda yüreğimin sızladığını hissettim” diyen Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

“Kontrollü darbe cümlesini ilk kez NATO'daki FETÖ'cülerin raporlarından duydum”

“15 Temmuz kontrollü darbe cümlesini ilk defa kalkışma sonrası NATO görevinde olup ülkeye dönmeyip yakalanamamış FETÖ'cülerin kendilerince hazırladıkları İngilizce raporda duymuştum. Orada kontrollü darbe olduğu yazıyordu. Bunu Kılıçdaroğlu'nun söylüyor olmasının ızdırabını duydum. Bu kavram FETÖ'nündür. Bu kavramda ısrarcı oldu.

Yaşar Hacısalihoğlu: Kontrollü darbeyi ilk defa yakalanamamış FETÖ'cülerden duydum VİDEO

“1 milyon mağdur var diyor, bu alçaklığı yapanlar mı mağdur?”

İkinci büyük sorun 20 Temmuz asıl darbedir demesidir. 20 Temmuz OHAL'in ilan edildiği gündür. Devamında ‘1 milyon mağdur vardır’ diyorsunuz. Yüzlerine bakmaya kıyamadığımız Gölbaşı Özel Harekat’ta 52 şehidimiz var. Yüzlerine kıyamadığımız yiğitler…

Yüksek etkili atılan 2 adet bomba sonucu yanarak öldüler ve birçoğunun tabutuna taş konuldu ağırlık olsun diye. Bunu işgal kuvvetleri yapmaz. Bu alçaklığı yapanlar mı mağdur? Meclis’e bomba atanlar mı mağdur? Burada bile bütünleşemiyorsanız, bu kime hizmet eder? Kimi sevindirirsiniz?”

“Bu yapılanmanın ana yeri Harp Okulu”

Hacısalihoğlu “O süreçte haksız tutuklamalar, olmayan şeyleri varmış gibi göstermeler oldu. Radikal ve Taraf diye iki gazete vardı. Bir MİT belgesi ele geçirilmiş, bu belgede karargah evleri diye bir yapılanma varmış ve bu yapılanmanın ana yeri Harp Okulu ve özellikle pilotlarından oluşuyormuş. Yapılanmanın sivil ve akademik yapılanması varmış. Akademik kısımda benimde adım varmış. Devletin varlığı benim için çok önemli ve o an üzerime çöktüğünü hissettim.





“Kumpas olduğu ortaya çıktı”

Ertesi gün genelkurmay bir bildiri yayınladı. Ergenekon olayları ile ilgili olmadığını, birkaç subayı gözaltına aldıklarını, detaylı inceleme yaptıklarını ve hakikat ile ilgili olmayan bir açıklama olduğunu söyledi. Orada F-16 pilotları vardı, tasfiye ettiler, yerlerine FETÖ'cüleri getirebilmek için.

Sonrasında bir kısmı geri döndü, bir kısmı dönemedi. FETÖ'cü yargı eliyle ısrar devam edince yargı kuvvetleri soruşturma açmak zorunda kaldı. Ahmet Zeki Üçok başsavcıydı ve soruşturmaya çağırdı. Sonuçta hakikat ortaya çıksın diye uğraştı. Kumpas olduğu ortaya çıktı.” dedi.

“Profesör hocamız Türk okullarını sordu”

FETÖ’cülerle ilgili tereddütlerinin 1998 yılında başladığını dile getiren Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

“15 Temmuz gecesinin 6’ncı anma yılı programında bir televizyon kanalında da aktarmıştım, gene zihnime düştü bu olay. Sene 1998, ben ilk defa akademide bir ders esnasında tanık oldum genç bir akademisyen olarak... Bizden çok kıdemli bir hocamızla birlikte ki orada dersler genellikler birkaç kişi ile birlikte de yapılır. Konu Ortadoğu olunca bu durum daha çok gerçekleşiyordu. Profesör hocamız bir soru üzerine Türk okullarını sordu.





“Ilımlı İslam” kavramı

Dedi ki ‘Yiğitlerim, aslanlarım o okulların teminatları bizleriz. Bizler gittik gördük. Oralarda Türkçe öğretiliyor, her yerde Atatürk'ün fotoğrafları var, Türk Bayrağı dalgalanıyor onun altında Eğitim alıyorlar.’ Benim tereddütlerimin başladığı bir dönemdi bu. ‘Ilımlı İslam’ kavramının ortaya atıldığı dönem aslında. Ben 2001 Irak İşgalinden sonra bu işi artık yazıya döktüm. Ilımlı İslam, Hristiyan emperyalizmin İslam dünyasındaki mızrak ucudur. Onun da rolü Fetullahçı ekibe verilmiştir.”