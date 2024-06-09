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Yaşı ilerlemiş Ukranyalı askerlerin eğitimleri sürüyor

Yaşı ilerlemiş Ukranyalı askerlerin eğitimleri sürüyor Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 43. Piyade Tugayı'na bağlı Ukraynalı yaşı ilerlemiş askerler, Harkiv bölgesinde eğitimlerine devam ediyor. Askerler silah, siper ve tank kullanımına yönelik eğitim alıyor.