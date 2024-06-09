Yaşı ilerlemiş Ukranyalı askerlerin eğitimleri sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.
2 yıldan bu yana süren savaşta sahada yoğun çatışmalar sürerken, ABD ve Batı'nın askeri yardımlarındaki duraksamanın da etkisiyle Rus güçleri son dönemde Ukrayna'ya karşı ilerleme kaydetti.
Rusya'nın saldırıları Ukrayna'ya güç kaybettirdi
Rus ordusu son haftalarda Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkiv yönünde yeni bir saldırı başlattı.
Saldırı kapsamında kırsaldaki bazı köyler ele geçirildi.
Hal böyle olunca silah altına alınanların sayısının giderek azaldığı Ukrayna'da yaşı ilerlemiş askerler göze çarpıyor.
Yaşı ilerlemiş Ukraynalılar savaşa hazırlanıyor
Savaşman istemeyen genç Ukraynalıların da ülkeden ayrılmasıyla yaşı ilerlemiş olan silah altına alındı.
Son olarak 43. Piyade Tugayı'na bağlı yaşı ilerlemiş Ukraynalı askerler, Harkiv bölgesinde eğitimlerine devam etti.
Askerler silah, siper ve tank kullanımına yönelik eğitim aldı.
Sivillere eğitim veriliyor: Kadınlar da silah altında
Öte yandan Ukrayna'da savaşın başından bu yana sivillere çeşitli eğitimler veriliyordu.
Erkeklerin yanı sıra kadınlar da topraklarını savunmak için türlü mücadeleler verdi.
Ukraynalı kadınlar, savaşın ilk günlerinde artan sayıda savunma ve silah eğitimi aldı.
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