Yavuz Bingöl, Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde saz çaldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen cemevi, tamamlandı.

Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin 11 Ekim'de açılışı yapılacak.

Cemevi açılışı öncesinde de türkücü Yavuz Bingöl, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

SAZ ÇALDI, TEŞEKKÜR ETTİ

Yavuz Bingöl, açılış öncesi MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Bingöl, ziyarette 'Çeke Çeke' deyişini çaldı ve ardından bağlamasını MHP lideri Bahçeli'ye hediye etti.

Bingöl, "Minnettarız Alevi-Bektaşiler olarak" dedi ve devamında da şöyle konuştu:

"BİR ALLAH RAZI OLSUN DEMEK İSTEDİM"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim.



11 Ekim’de Hacıbektaş’ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cemevi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti.



Ben Alevi-Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zat-ı âlilerine teşekkür etmek, bir ‘Allah razı olsun’ demek için bu ziyarette bulundum.

"ÇOK DUYGULANDI"