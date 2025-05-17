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Haber Merkezi

Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Önder'in vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası üzülen isimlerden birisi olan Yavuz Bingöl, duygusal bir paylaşım yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecine değindiği açıklamasında Bingöl, Sırrı Süreyya Önder ile olan fotoğrafına şöyle not düştü:

"ACIN HAFİFLEMEYECEK"

Can dostum yokluğun ,eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak, acın hafiflemeyecek..

"YURDUNA BARIŞ GELDİ"