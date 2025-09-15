Yazlığı ve köy evi olanlar dikkat: Vergi sistemi değişiyor!

Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte Türkiye’yi yakından ilgilendiren “Vergide Adalet ve Reform Paketi” yasama gündemine girmesi bekleniyor.

Özellikle tartışmalara sebep olmuş “katlamalı emlak vergisi” düzenlemesinin yeniden ele alınması, şehirden köye, yazlıklardan ikinci eve sahip olan milyonları yakından ilgilendiriyor.

İkiden fazla konutu olanlara yönelik vergi oranlarının kademeli artırılması planlanıyor. Bu düzenleme, yalnızca kent merkezlerindeki konut sahiplerini değil, köy evine sahip olanları, sahil kasabalarındaki yazlık sahiplerini hatta müstakil köy taşınmazını elinde bulunduranları da etkileyecek.

SİSTEM DEĞİŞİYOR!

Yeni düzenlemede ilk konut için mevcut vergi oranlarında değişiklik yapılması beklenmezken, ikinci ve sonraki konutlardan alınacak emlak vergisinin kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Bu durumda şehir merkezindeki ikinci evin yanı sıra köylerdeki müstakil evler ya da kıyı bölgelerindeki yazlıklar da daha yüksek vergiye tabi olacak.