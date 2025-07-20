Yediemin otoparklarında bekleyen araçlar satışa çıkıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

Yediemin otoparklarında yıllardır çürümeye terk edilen ve trafikten men edilen araçlar için satış süreci netleşti.

ADIM ATILDI

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ve ardından yayımlanan yeni tebliğle birlikte bu araçların ekonomiye kazandırılması için adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğe göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla bildirim yapılacak.

6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar, Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile ilçelerdeki milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

HURDA ARAÇLAR PAZARLIKLA SATILACAK

Araçların hurda olup olmadığı, görevlendirilecek makine mühendislerinin hazırlayacağı teknik raporla belirlenecek.

Hurda olduğu tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek kaydıyla, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak.

Hurda dışındaki araçların satışını ise ilgili kamu kurumları üstlenecek.

ARAÇLAR TERTEMİZ DEVREDİLECEK

Satışı yapılan araçlar için teknik bilgileri ve alıcının kimlik bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek.

Araçların üzerindeki “satılamaz, devredilemez, haciz, rehin” gibi tüm şerhler kaldırılacak.

Satıştan elde edilen gelirle önce varsa alacaklılar ödenecek, kalan tutar ise araç sahibine bildirilecek.

Araç sahibi bir ay içinde başvuru yaparsa, kalan bakiye kendisine ödenecek.

'ARTIK 11 AYDAN FAZLA YEDİEMİNDE KALAMAYACAK'

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni uygulamanın hem otoparklardaki yoğunluğu azaltacağını hem de ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Düzenlemeyle birlikte araçların en fazla 11 ay yedieminde kalabileceğini söyleyen Özdemir, “Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak. Satıştan elde edilen gelir vadeli hesapta tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek. Şu anda bu otoparklarda bekleyen araçların hem kamusal alanı işgal ettiği hem de maddi değer kaybına uğradığı bir gerçek. Bu süreç hızlandıkça herkes kazanacak.” dedi.

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme, SGK borcu nedeniyle bağlanan araçları ise kapsamıyor.

Ancak bu konuda da ayrı bir düzenleme yolda.