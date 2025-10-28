Yeni ALTAY Tankı dualar eşliğine envantere girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açılış konuşmasını yaparak, Altay'ın Türk Savunma Sanayii'ne katkılarına değindi.

"TÜRKİYE ARTIK KENDİ SİLAHLARINI ÜRETİYOR"

Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce toplu iğne bile üretemeyen Türkiye'nin artık kendi silahlarını ürettiğini belirtti.

Türk savunma sanayiinin geldiği noktadan ve yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, tam bağımsız savunma hedeflerine vurgu yaptı.

Erdoğan, uluslararası hukukun yetersizliklerinden bahsederek, Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme hedefinin önemine değindi.

ALTAY, DUALAR EŞLİĞİNDE ENVANTERE GİRDİ

Erdoğan konuşmasının ardından, "Perde açılınca bazı sürprizlerimiz var" dedi ve tek tek Türkiye'nin savunma sanayiisindeki gücünü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan ve beraberindekiler, dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Dualar okunarak, kurdele kesimi yapılmasının ardından perde açıldı ve Yeni ALTAY Tankı, sergilendi.