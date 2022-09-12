Yeni eğitim öğretim yılı başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek dersbaşı yaptı. Veliler de öğrencilere eşlik etmeyi unutmadı.

Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlandı.

Uyum haftasının ardından bu sabah itibarıyla yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı.

Öğrenciler okullarına dönmenin heyecanını yaşarken, veliler de okul kapılarında kalabalık oluşturdu.

Veliler kapılarda kalabalık oluşturdu

Bazı öğrencilerin okulları velileriyle doldurduğu görülürken, kimileri de tek başına okul yolunu tuttu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilere ulaştırıldı.

20 bin yeni öğretmen işbaşı yaptı

Öte yandan eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

Okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderildi. 60 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Maske zorunluluğu olmayacak

Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler, isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım arası

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

AA'nın haberine göre yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.