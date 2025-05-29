Haber Merkezi

tv100 ekranlarında bu akşam özel bir röportaj olacak.

tv100 Özel Röportaj’da bu akşam Kübra Par, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı konuk ediyor.

BİRÇOK SORU YANIT BULACAK

- Karadeniz’de yerli doğalgaz üretimini artıracak yüzer platform Osman Gazi’nin özellikleri nelerdir?

- Enerji alanında hangi atılımlar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor?

- Yeni bulunan petrol rezervleri ekonomiye nasıl katkı sağlayacak?

- Enerji alanındaki tüm bu gelişmeler vatandaşa nasıl etki edecek; elektrik ve doğalgaz fiyatları ne olacak?

- Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi?

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Adile Topçu
Editor