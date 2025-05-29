Haber Merkezi
tv100 ekranlarında bu akşam özel bir röportaj olacak.
tv100 Özel Röportaj’da bu akşam Kübra Par, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı konuk ediyor.
BİRÇOK SORU YANIT BULACAK
- Karadeniz’de yerli doğalgaz üretimini artıracak yüzer platform Osman Gazi’nin özellikleri nelerdir?
- Enerji alanında hangi atılımlar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor?
- Yeni bulunan petrol rezervleri ekonomiye nasıl katkı sağlayacak?
- Enerji alanındaki tüm bu gelişmeler vatandaşa nasıl etki edecek; elektrik ve doğalgaz fiyatları ne olacak?
- Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi?
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