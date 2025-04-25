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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Türkiye'ye geliyor.

Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri dolayısıyla Luxon, bugün Türkiye'de olacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon’un Türkiye'ye geleceğini X hesabından yaptığı paylaşımda belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri dolayısıyla ziyarette bulunacak Luxon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilecek.

Erdoğan ile Luxon arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ"

İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: