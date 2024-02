Yerel seçimlere doğru! Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı yayınlandı: 'Her anında hep yanında' 31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'Her Anında Hep Yanında' oldu. Şarkı için hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Murat Kurum, İstanbulluların beklediği bir aday oldu.

Adı açıklandığı zamandan bu yana ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, emin adımlarla ilerliyor.

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklamış; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatmıştı.

Yerel seçimlere kısa süre kala Kurum'un çalışmalarına büyük destek olan çalışmalardan biri de seçim şarkıları.

Seçim sürecine damga vuracak yeni şarkı

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Dillere pelesenk olacak şarkının adı; 'Her Anında Hep Yanında' oldu.

Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.

"Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur"

Şarkının bir bölümünde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik."

"Şehrimizle el eleyiz"

Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:

Ayrı gayrı yoktur bizde

Herkes bizim kalbimizde

Yaşlı, genci birlikteyiz

Şehrimizle el eleyiz

Yüzler gülsün, neşe dolsun

Hayat bulsun, dirlik olsun

Her ilçede, her bucakta

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında

"Türkiye Yüzyılı’nda her anında, hep yanında"

Aynı bayrak gölgesinde

Vatanın her köşesinde

Doğu batı kuzey güney

Anadolu Rumeli'de

Halka hizmet Hakk'a hizmet

Yürüyoruz ilelebet

Türkiye Yüzyılı’nda

Her anında, hep yanında

Her şehirde, her sokakta

Her anında, hep yanında

Her solukta, her adımda

Her anında, hep yanında

