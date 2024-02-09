Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Murat Kurum, İstanbulluların beklediği bir aday oldu.
Adı açıklandığı zamandan bu yana ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, emin adımlarla ilerliyor.
Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklamış; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatmıştı.
Yerel seçimlere kısa süre kala Kurum'un çalışmalarına büyük destek olan çalışmalardan biri de seçim şarkıları.
Seçim sürecine damga vuracak yeni şarkı
Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.
Dillere pelesenk olacak şarkının adı; 'Her Anında Hep Yanında' oldu.
Murat Kurum yeni seçim şarkısını, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.
Klipte; hizmetlere, Kurum'un saha çalışmalarına ve İstanbul'a yer verildi.
"Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur"
Şarkının bir bölümünde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:
"Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik."
"Şehrimizle el eleyiz"
Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:
Ayrı gayrı yoktur bizde
Herkes bizim kalbimizde
Yaşlı, genci birlikteyiz
Şehrimizle el eleyiz
Yüzler gülsün, neşe dolsun
Hayat bulsun, dirlik olsun
Her ilçede, her bucakta
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
"Türkiye Yüzyılı’nda her anında, hep yanında"
Aynı bayrak gölgesinde
Vatanın her köşesinde
Doğu batı kuzey güney
Anadolu Rumeli'de
Halka hizmet Hakk'a hizmet
Yürüyoruz ilelebet
Türkiye Yüzyılı’nda
Her anında, hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
"Bahaneler üretmeden..."
Yorulmadan hiç yılmadan
Engellere aldırmadan
Kapı kapı dolaşarak
Kucaklaşıp sarılarak
Bahaneler üretmeden
Yücelmeden hiç küsmeden
Türkiye Yüzyılı’nda
Her anında hep yanında
Her şehirde, her sokakta
Her anında, hep yanında
Her solukta, her adımda
Her anında, hep yanında
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