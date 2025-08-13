Yeşil Vatan için mücadele eden orman kahramanları, yerde yatarak dinlendi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Dün İzmir Buca'da çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Yangın yoğun uğraşlar sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

ORMAN KAHRAMANLARI YİNE EN ÖNDEYDİ...

İzmir'deki Buca yangınına ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığının müjdesini verdi.

Bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında en büyük mücadeleyi yine orman kahramanları verdi.

ORMAN KAHRAMANLARI CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ

İzmir'de yangınla mücadele eden orman kahramanlarının yorgun düştüğü ve yorgunluktan bulundukları yerde uyudukları anlar görüntülendi.

Gece-gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışan orman kahramlarının mücadelesi, bölgeden gelen karelerle bir kez daha ortaya konuldu.