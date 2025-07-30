Yeşil Vatan savaşçısı sözleriyle duygulandırmıştı: Biz bu terbiye ile büyüdük

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlarda görevli kahramanlar, Yeşil Vatan için canla başla mücadele etti.
O kahramanlardan biri de İsmail Kuşakçı.
Günlerce alevlerle mücadele eden yeşil vatan savaşçısı İsmail Kuşakçı, yangına müdahale sırasında kendisine sorulan soruya verdiği cevapla, Türkiye’nin kalbine dokunmuştu.
"ONUN HESABINI YAPMAK BİZE YAKIŞMAZ"
Yangınla mücadele gönüllüsü İsmail Kuşakçı kendisine yöneltilen "Kaç saattir çalışıyorsunuz" sorusuna "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz, vatan sağ olsun" şeklindeki yanıtıyla yüreklere su serpmişti.
Bursa Gürsu belediyesi Başkanı Mustafa Işık, kahraman gönüllüyü ziyaret ederek teşekkür ve şükranlarını sundu.
"BU TERBİYE İLE BÜYÜDÜK"
Kendisine yöneltilen mikrofona verdiği yanıtla herkesi duygulandıran İsmail Kuşakçı, "Bu bizim için vatan meselesidir, biz bu terbiye ile büyüdük" dedi.