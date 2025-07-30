Yeşil Vatan savaşçısı sözleriyle duygulandırmıştı: Biz bu terbiye ile büyüdük Gürsu ilçesindeki yangında "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz, vatan sağ olsun" sözleriyle Türkiye'nin kalbine dokunan vatan savaşçısı İsmail Kuşakçı, bu defa "Bu bizim için vatan meselesidir, biz bu terbiye ile büyüdük" sözleriyle duygulandırdı.