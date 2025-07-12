Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede sabah saatlerinde 53 yaşında hayatını kaybeden Bulut için düzenlenen cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yaptığı konuşmada Yiğit Bulut’u anarak taziye mesajı paylaştı:

Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanı Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladı. Bugün malum inşallah Karacaahmet'e defnedilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınmak suretiyle Hakk'a uğurlayacağız. Biz tabi ki şuanda Kızılcahamam'daki istişare toplantımız nedeniyle merasime katılamıyoruz. Teşkilatımız orada bu merasime katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlık nedeniyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok çok ağır bir durumdaydı. ama biz hep şunu söylüyoruz "kaderin üstünde bir kader vardır" ve temkinli olduğunu gördüm. Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Rabbim taksiratını hasenate tebdil eylesin mekanı cennet olsun İnşallah.