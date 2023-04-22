Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bungalov dolandırıcılarının kurbanı oldu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, bayram tatillerini geçirmek üzere Sapanca'daki bungalov evlerden bir rezervasyon yaptırdı. Ancak çift son dönemde çok yaygın bir yöntem haline gelen dolandırıcılıktan nasibini aldı.

ensonhaber.com Son zamanlarda artan bungalov çılgınlığı dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgisini fırsat bilen dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden mağduriyet yaşatıyor. Bu dolandırıcılığın son kurbanı ise bu kez ünlü bir çift... Bungalov dolandırıcılığı bitmek bilmiyor Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, bayramı baş başa geçirmek için sosyal medyada ilanlarını gördükleri bungalova rezervasyon yaptırdı. Sapancalux Bungalov Evler adı verilen tuzak ilana başvuran çift, konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin lirayı da banka yoluyla hesaba gönderdiler. Rezervasyonu yaptırdıklarını düşünerek yola koyulan çift, adrese gittiklerinde şok oldu. Verilen adrese gidince şaşkına döndüler Adreste ne bir bungalov ne de bir yetkili gören Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, yaşadıkları karşısında hayrete düştü. Öte yandan ünlü çiftin konuyla ilgili gerekli yasal işlem başlatacağı öğrenildi.