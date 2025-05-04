Yurt genelinde ekipler trafikte vatandaşın güvenliğini sağlamaya devam ediyor...

Aralıksız sürdürülen çalışmalara, trafik ekipleri bir yenisini daha ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla,

çalışmaların detaylarını aktardı.

"HAVADAN YAPILAN DENETİMLERDE 37 BİN ARACA İŞLEM YAPILDI"

Helikopter ve 'drone' destekli denetimler gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu sözleri kullandı:

2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; helikopter ve 'drone' ile havadan yapılan trafik denetimlerinde: 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve 'drone' gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz.

"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

Trafik kurallarına uymayan ve tehlike yaratacak ihlallerde bulunan toplamda 496 bin araca işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Trafik Denetimleri Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 619 bin 38 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.



Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam: 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.