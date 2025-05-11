Haber Merkezi

Ülke genelinde trafikte ekipler tarafından yapılan denetimler kararlılıkla devam ediyor.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücüler bir bir belirlenerek gerekli işlemler yapılıyor.

"LÜTFEN TRAFİK IŞIKLARINA UYALIM"

Çalışmalar yurdun dört bir yanında, 7/24 devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yayınladığı paylaşımla son uygulamaların detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, trafik ışıklarına dikkat çekerken şu sözleri kullandı:

2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; trafik ışık ihlali ile ilgili, 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı.



2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle hayatını kaybetti.



Lütfen trafik ışıklarına uyalım.



Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.

"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

1-8 Mayıs tarihlerinde 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: