Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler dönüyor: Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri başladı...

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçti.

TÜRKİYE'DEN AYRILMANIN BURUKLUĞUNU YAŞADILAR

Gurbetçilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla sınır kapılarında yoğunluklar oluşmaya başladığı görüldü.

Öte yandan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadı.

"11 AY ÇALIŞIP TEKRAR İZNE ÇIKMAK İÇİN BEKLEYECEĞİZ"

Ailesiyle Danimarka'ya dönen Rafet Soykök, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkeye döndüklerini anlatan Soykök, "En çok hasret yaşıyoruz. Gelirken heyecanlı oluyoruz, dönüşte ağlayarak gidiyoruz. 11 ay çalışıp tekrar izne çıkmak için bekleyeceğiz." dedi.

"GURBETTE YAŞAMAK ZOR, ORADA YABANCIYIZ"

Avusturya'ya dönen Kani Yağız ise tatilin hızlı geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu vurgulayan Yağız, şöyle konuştu:

Ailemizin hayır duasını aldık. İnşallah sağ salim geri döneceğiz. Gurbette yaşamak zor, orada yabancıyız. Tabii ekmeğimizin peşindeyiz. Türkler olarak tuttuğumuzu koparıyoruz, bununla gurur duyuyoruz.

"UZUN YILLARDIR TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ İSTİYORUM AMA ÇOCUKLARIN OKULLARI VAR"

Almanya'ya dönen Ali Yıldız da Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ayaklarımız geri geri gidiyor. Dönüş yolunda hüzün yaşıyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'ye dönmeyi istiyorum ama çocukların okulları var." ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ KARABURUN'DAN GURBETÇİLERE BİLGİLENDİRME

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, dönüş yoluna geçen gurbetçilerle sohbet edip, yaşayabilecekleri aksaklıklara karşı arayacakları iletişim numaraları ve trafikle ilgili uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı.

Gurbetçilere hayırlı yolculuklar dileyen Karaburun, Türk polisinin gurbetçilere gerekli desteği vermek için Sırbistan ve Macaristan'daki sınır kapılarında da görev yaptığını ifade etti.

Karaburun, gurbetçi sezonunda dönüş yoğunluğunun başladığını söyledi.

"GURBETÇİLERİN YAŞADIKLARI ÜLKELERE SAĞ SALİM DÖNMELERİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Gurbetçilere en iyi hizmeti vermek için emniyet personelinin görev başında olduğunu belirten Karaburun, şunları kaydetti: