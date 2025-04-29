Yılmaz Tunç: 40 maddelik taslağı milletvekillerinin takdirine sunduk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.

Bakan Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.

10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağı meclise sunuldu.

3 AŞAMADAN OLUŞAN CEZA ADALET SİSTEMİNİN, DAHA ETKİN OLMASI AMAÇLANDI

Bakan Tunç, "Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılması için taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha iyi ve etkin olması başlıkları var." dedi.

TASLAK METİN NELERİ İÇERİYOR?

-CEZASIZLIK ALGISI

Taslak metinde, Koronavirüs düzenlemesinin kapsamının genişletilmesinden cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik pek çok başlık yer alıyor.

-CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİKLE TAHLİYEDE EŞİTLİK

Koronavirüs salgını döneminde cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmış, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi.

Ancak 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı.

Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.

-MÜKERRER SUÇLARINA YÖNELİK ADIMLAR

23 Ocak 2025 tarihinde açılanan Yargı Stratejisi Belgesi'nin ilk paketi olacak olan düzenlemeyle mükerrer suçlara yönelik adımlar atılacak.

Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor.

Yeni düzenleme ile bu oranlarda iyileştirme yapılması planlanıyor.

-HAFTA SONUNA İLİŞKİN HAPİS CEZASINDE DEĞİŞİKLİK

Mevcut durumda uygulanması mümkün olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta yer alıyor.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı ise Meclis'te yürütülecek çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.