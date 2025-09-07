Yılmaz Tunç: Bin 534 okulun bakım ve onarımını yükümlüler yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem verildiğini ve bu kapsamda bin 534 okulun bakım ve onarımını denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldığını açıkladı.

"SUÇLUNUN YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILMASI CEZA ADALETİNİN TEMELİDİR"

Tunç, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ceza adaletinin en önemli amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemektir.



Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir.

"SOSYAL DEVLET OLMANIN ÖNEMLİ BİR GEREĞİ OLARAK HÜKÜMLÜLERİN YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem veriyoruz.



İnsanı onaran adalet anlayışımızın sahadaki yansımalarından biri olan denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlüler, kamu yararına işlerde görev alarak hem toplumla uyum içinde yaşıyor hem de cezalarını infaz ediyor.

"BİN 534 EĞİTİM YUVASININ BAKIM VE ONARIM İŞLERİ DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNCE YAPILDI"