Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, girdiği tüm genel seçimlerde birinci çıkarak siyaset sahnesinde 24 yılı geride bıraktı.

AK Parti, 4 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak kurulurken mevcut Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu anlamlı günde TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"REFORM HAREKETLERİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Türkiye Yüzyılı için yeni Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu söyleyen Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz. Reform hamleleri Terörsüz Türkiye'nin önünü açtı. Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz.

"CHP GENEL MERKEZİ YALAN ÜRETİM YERİNE DÖNÜŞTÜ"

CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım. Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Suçüstü varken adli soruşturmaları gölgelemeye çalışıyorlar.

"AK PARTİLİ BELEDİYELERE DE SORUŞTURMA AÇILDI"