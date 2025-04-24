Yılmaz Tunç-DEM Parti heyeti görüşmesi

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye için atılan güçlü adımlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kapsamda da DEM Parti İmralı heyeti, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.

Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bugün saat 10.30'da görüşeceğini söyledi.

Heyette, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alıyor.

Görüşme geçtiğimiz dakikalarda başladı.

"TERÖR BELASINDAN KURTULMAYI TÜM TÜRKİYE İSTİYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit’le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz.

Saat 10.30’da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar.

Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." dedi.