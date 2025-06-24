Yılmaz Tunç, DEM Parti Heyeti ile görüştü

Adalet Bakanlığı'nda Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile bir araya geldi.

Heyete DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan da eşlik etti.

DEM Parti heyeti, görüşmenin sonunda kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CEZAEVİNDEKİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, görüşme hakkında "Cezaevlerindeki çok ciddi sorunları gündeme getirdik. Giderilmesini dile getirdik." dedi.

Temelli, kendisine yöneltilen bir soru üzerine İmralı'ya gidiş talepleri için henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.

"CEZAEVLERİNDE UYGULAMADAN DOĞAN SORUNLAR VAR"

Sezai Temelli'nin açıklamaları şöyle oldu:

Sayın Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Çok önemli bir görüşmeydi bizim için. Çünkü bildiğiniz gibi cezaevlerinde uygulamadan dolayı çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları dile getirdik. Bu sorunların çözümüne dair karşılıklı istişarelerde bulunduk. Hem de çözüm arayışlarını dile getirdik. Umarım Sayın Bakanlık bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce yapar. Cezaevinde uygulamadan kaynaklanan bu sorunlara bir an önce çözüm bulunur. Görüşmemizin çerçevesi buydu. Bunun dışında herhangi bir konu hakkında görüşmemiz söz konusu değildi.

Bu konuda çalıştıklarını söylediler. Bu konudaki sıkıntılar ,kendilerine de iletiliyor. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını söylediler. Biz de bu konuların gecikmeksizin gündeme alınmasını rica ettik.