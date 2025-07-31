Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine yalnızca ilk 100 bine giren adaylar kabul edilecek

2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine yönelik önemli bir değişiklik yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yayınladığı tercih kılavuzuna göre hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılırken, başarı sıralaması barajı da ilk 100 bine yükseltildi.

Yükseköğretim sisteminde kaliteyi artırmaya dönük bu düzenleme resmen yürürlüğe girdi.

YILMAZ TUNÇ'TAN İLK YORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gelişmeyi değerlendirdi.

Yılmaz Tunç, yapılan değişikliğin uzun süredir hedeflenen “nitelikli hukuk eğitimi” vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"NİTELİKLİ HUKUK EĞİTİMİ VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür.

2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir.

Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

YALNIZCA İLK 100 BİNE GİREN ÖĞRENCİLER HUKUK FAKÜLTELERİNE KABUL EDİLECEK

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı’nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Millet adına karar veren hâkim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz.

Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum."