Yılmaz Tunç: CHP İl Kongresi'nin iptal kararında itiraz yolu açık

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamada bulundu:

"SEÇİM İŞLEMLERİNİN TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi''nde açılan davada verilen ara kararla;



Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

"KONGREDE ALINAN TÜM KARARLARIN HÜKÜMLERİNİN TEDBİREN DURDURULMASI TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

"ALINAN KARARLAR YÖNÜNDE İTİRAZ YOLU AÇIKTIR"

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"