Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Özellikle geride bıraktığımız hafta, yurdun birçok bölgesinde orman yangını çıktı.

Bu yangınlar ekiplerin canla başla süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, ormanları bilerek yakanlar ise cezadan kaçamayacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin sayısını duyurdu.

Bakan Tunç, şöyle dedi:

"YEŞİL VATANIMIZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN ORMAN TEŞKİLATINA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Orman yangınlarında şehit olan orman kahramanlarımız var. Yangınla mücadele sırasında şehit olanlara rahmet diliyorum. Orman yangınları maalesef hepimizin yüreğini yakıyor. Yeşil Vatanımızı koruyan orman teşkilatımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Canları pahasına nasıl mücadele ettiklerini milletimiz takip ediyor.

13 KİŞİ TUTUKLANDI