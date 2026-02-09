Yılmaz Tunç, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, diplomatik temaslarına devam ediyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ülkeler arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, Tunç, Türk milletinin gönlünde Somali halkının özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

"İLİŞKİLERİMİZİ AKDİ BİR ZEMİNE KAVUŞTURDUK"

Türkiye ve Somali arasında yürütülen adli iş birliğine değinen Tunç, "2024 yılı Ocak ayında suçluların iadesi anlaşması ile bakanlıklarımız arasında iş birliğine dair mutabakat zaptını, aynı yılın aralık ayında ise cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması ve hükümlü nakli anlaşmasını birlikte imzalamıştık.

Bu anlaşmalarla ülkelerimiz arasındaki mevcut adli iş birliğini kurumsal bir yapıya dönüştürerek bu alandaki ilişkilerimizi akdi bir zemine kavuşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

"63 KURUMLA 205 FARKLI ENTEGRASYON TAMAMLANDI"

Görüşmede, Türkiye'nin yargı alanında gösterdiği dijital dönüşüm başarısını anlatan Tunç, 2007'de hayata geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 49 ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

UYAP'ın, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemi olduğunu aktaran Tunç, "UYAP, entegrasyon çalışmaları kapsamında 63 kurumla 205 farklı entegrasyonu tamamladı. UYAP sistemi sayesinde avukatlarımız, vatandaşlarımız, hakim savcılarımız, bilirkişilerimiz hepsi bu sistem üzerinden dosyaları görüntüleyebilmektedirler ve bu sistem üzerinden görüntülü duruşmalar gerçekleştirilebilmektedir. UYAP Vatandaş Portal bugün itibarıyla 26 milyon 347 bin kullanıcıya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

SOMALİ TARAFI DA MEMNUN

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sheikhali de adli iş birliği kapsamında Türkiye'nin tecrübe paylaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.