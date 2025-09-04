Yılmaz Tunç: Tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Tunç, NSosyal hesabından, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

"TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN"