Yılmaz Tunç'tan Can Atalay açıklaması! Kesinleşmiş hüküm şu an TBMM'de Yargıtay'ın Can Atalay kararı hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un gündeminde Can Atalay konusu da yer aldı.

Bakan Tunç'a, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar soruldu.

"Anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında"

Bunun üzerine Bakan Tunç, şöyle yanıt verdi:

Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. Ve 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir kararı verdi. Anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay'ın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. İki Yüksek Mahkememizin arasında görüş farkı ortaya çıktı.

"Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu"

Son verilen karar, Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Gerekçesini de okuduğumuz zaman hep beraber görmek mümkün. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların bileceği iş. Tabii ki Yargıtay'ın vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu an TBMM’de.

"4 ayrı dava ve soruşturma şu an devam ediyor"

Tunç açıklamalarında, MİT'in Mossad ajanlarına yönelik operasyonuna da değindi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: