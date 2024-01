Haberler



Yılmaz Tunç'tan Can Atalay açıklaması! Kesinleşmiş hüküm şu an TBMM'de Yargıtay'ın Can Atalay kararı hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır" dedi.