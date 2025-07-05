Yılmaz Tunç: Soruşturmalar, yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı operasyonları devam ediyor.

Son olarak bu sabah Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarının gerçekleştirilmesi sonrası, bazı kesimlerden tepki sesleri yükseldi.

Söz konusu operasyonlara gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

"ADLİ SORUŞTURMALAR, TAMAMEN YASAL SINIRLAR İÇİNDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir.



Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca; "Bir suç işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında, Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturmaya başlamakla yükümlüdür."

"KAMU GÖREVİ YÜRÜTENLER DAHİL HERKES, YARGI DENETİMİNE TABİDİR"

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ortaya konulan deliller ve iddialar karşısında, şüpheli konumdaki şahısların savunma hakları güvence altındadır.



Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek; doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır.

"KARA PROPAGANDALAR; ADLİ SÜREÇLERE VE HUKUK GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEKTEDİR"

Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir.



Özellikle bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandalar; adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar vermektedir.



Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır.

"BU TÜR SALDIRGAN VE SORUMSUZ SÖYLEMLER, ASLA KABUL EDİLEMEZ"