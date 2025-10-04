Yılmaz Tunç'tan Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama

Yılmaz Tunç'tan son dakika paylaşımı...

İsrail tarafından, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda el konuldu.

AKTİVİSTLER İSTANBUL HAVALİMANI'NDA

Sumud Filosu'nda yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için THY uçağı gönderildi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren uçak, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan bugün öğle saatlerinde kalkış yaptığı bildirilmişti.

Aktivistler, saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanan aktivistler, kendilerini taşıyan uçaktan "Özgür Filistin" sloganlarıyla iniş yaptı.

YILMAZ TUNÇ: "HOŞ GELDİNİZ CESUR YÜREKLER"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Küresel Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Hoş Geldiniz Cesur Yürekler!" ifadeleri ile sözlerine başlayan Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNDA SAĞLIK MUAYENELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımıza ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimizin, talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık muayeneleri gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik durumları titizlikle kontrol edilecektir.

"11 CUMHURİYET SAVCIMIZ, AKTİVİSTLERİN BİLGİ AMAÇLI İFADELERİNE BAŞVURACAKTIR"

Adli tıp kontrolünün ardından 11 Cumhuriyet savcımız, avukatları ve tercümanları eşliğinde aktivistlerin bilgi amaçlı ifadelerine başvuracaktır.



Zulmün karşısında susmayan, Filistin halkının yanında duran cesur yürekler, sadece birer aktivist değil insanlığın vicdanını taşıyan, adaletin sesi olan gerçek birer kahramandır.

"HİÇBİR BASKI, ZULME KARŞI DURAN VİCDANLARI SUSTURAMAYACAKTIR"