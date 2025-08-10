Yılmaz Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi: Cumhurbaşkanı'nın mektubuna atıf yaptı

'Terörsüz Türkiye' sürecine adım adım yaklaşılıyor...

1 Ekim 2024'te başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde geçtiğimiz ay 30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silah bırakma safhasını başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçildi.

Gözler şimdi Meclis'te ve yasal düzenlemelerde.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, babaevinin bulunduğu ve dünyaca ünlü şelaleye ev sahipliği yapan Ulukaya köyünde Bartın ve Karabük'te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

MEKTUBU ADRES GÖSTERDİ

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubundan atıf yaptı.

Tunç, "Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİ RENCİDE EDECEK HİÇBİR ADIM ATMAYIZ"

Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır. Şehit aileleri bunu çok iyi biliyor. Onlar Terörsüz Türkiye’yi de destekliyor. Başka analar ağlamasın diyorlar. Dolayısıyla milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, onları üzecek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız. Milletimizin menfaatine olan adımları atarız hep. Pazarlık süreci değil. Burada al-ver süreci söz konusu değil. Terör örgütünün silahları yakması ve feshi var. Bu fesihten sonra adımlar neler olabilir. Burada da milletimizi rahatsız etmeyecek şekilde adımlar atılır. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız.

"TERÖRE ZEMİN HAZIRLAYAN UNSURLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Bakan Yılmaz Tunç, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin çok önemli ve hassas bir süreç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Bu noktalara kolay gelmedik. Teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırdık. Bu süreçte, bu noktaya kadar gelinmesinin en önemli sebepleri Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ve muhalefet partilerinin de bu iradeye sahip çıkarak, bir devlet politikasına dönüşmesi. Bu devlet politikasında bakanlıkların koordinasyonu yani gerek istihbarat teşkilatımızın gerek Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığımızın tam bir koordinasyon içerisinde yürüdüğünde nasıl bir başarı ortaya çıktığında hep beraber görüyoruz. Bundan sonra silahların bir daha ortaya çıkmaması, terörün bir daha hortlamaması ile ilgili hassas bir sürece girdik. Burada tüm çevrelere, herkese önemli görevler düşüyor. Süreci sabote etmeye yönelik girişimler olabilir. Bu girişimlere karşı uyanık olarak, milletçe Terörsüz Türkiye noktasında, önemli, hassas süreci yaşayacağız.

"TBMM'DE KURULAN KOMİSYONUN KARARLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Yılmaz Tunç, süreç kapsamında mecliste yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: