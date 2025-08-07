Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız

'Terörsüz Türkiye'ye adım adım yaklaşılıyor...

Terör örgütün silah bırakmasıyla hız kazanan süreç TBMM'de komisyon çalışmalarıyla sürüyor.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE MEKTUP YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı.

AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını belirterek, söz konusu sürecin onların hatırasına zarar vermeyeceğini ifade etti.

"EZANLAR YANKILANIYORSA PAY ŞEHİTLERİMİZİNDİR"

Mektubuna, "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum" sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşû ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir." ifadelerini kullandı.

"MUKADDES DEĞERLERE LEKE SÜRDÜRMEDİK"

Mektubunda göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA TAVİZ YOK"

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KARDEŞLİK MERHALESİ BAŞLIYOR"

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye’ye yeni bir sayfa açacağını söyleyerek "Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır" dedi.

"EMANETLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineledi: