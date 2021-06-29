YKS 2021 adaylarının merceğinde: En fazla tercih edilen üniversite bölümleri

YKS sınavının ardından öğrenciler, üniversitelerde öne çıkan bölümleri araştırmaya başladı. Henüz okuyacağı bölüme karar veremeyen adaylar, sık tercih edilen bölümleri merak ediyor.

Üniversiteye hazırlanan adayların aylarca beklediği, sabrettiği ve çalıştığı YKS sınavı geride kaldı.

Üniversiteye geçiş için önemli bir basamak olan YKS maratonu biterken, adaylar üniversite arama, bölüm belirleme telaşına girdi.

Hangi bölümü seçeceğine karar veremeyen adaylar, ön planda olan ve iş bulma imkanı daha fazla olan bölümleri araştırıp, tercih etmek istiyor.

Peki, hangi bölümler daha popüler? Hangi bölümlerin iş bulma oranı daha fazla? En çok tercih edilen bölümler hangileri? İşte detaylar..

EN FAZLA TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

YKS sonuçlarını bekleyen öğrenciler, geçmiş dönemlerde yapılan araştırmalara bakarak, en fazla tercih edilen bölümleri bulmaya çalışıyor.

Kafası karışık olan adaylar için, en fazla tercih edilen bölümler puanları dahlinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

İşte en fazla tercih edilen bölümler;

Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mimarlık İnşaat Mühendisliği

Diş Hekimliği Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Eczacılık

Fakültesi

Psikoloji

Hemşirelik

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İşletme Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Endüstri Mühendisliği

İktisat Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Beslenme ve Diyetetik Türk Dili ve Edebiyatı

Bu bölümlerin arasında en fazla tercih edilen ilk 5 ise şu şekilde;