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- YKS 2021 adaylarının merceğinde: En fazla tercih edilen üniversite bölümleri
YKS 2021 adaylarının merceğinde: En fazla tercih edilen üniversite bölümleri
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 13:24
- Güncelleme : 29.06.2021 - 13:43
Üniversiteye hazırlanan adayların aylarca beklediği, sabrettiği ve çalıştığı YKS sınavı geride kaldı.
Üniversiteye geçiş için önemli bir basamak olan YKS maratonu biterken, adaylar üniversite arama, bölüm belirleme telaşına girdi.
Hangi bölümü seçeceğine karar veremeyen adaylar, ön planda olan ve iş bulma imkanı daha fazla olan bölümleri araştırıp, tercih etmek istiyor.
Peki, hangi bölümler daha popüler? Hangi bölümlerin iş bulma oranı daha fazla? En çok tercih edilen bölümler hangileri? İşte detaylar..
EN FAZLA TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
YKS sonuçlarını bekleyen öğrenciler, geçmiş dönemlerde yapılan araştırmalara bakarak, en fazla tercih edilen bölümleri bulmaya çalışıyor.
Kafası karışık olan adaylar için, en fazla tercih edilen bölümler puanları dahlinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.
İşte en fazla tercih edilen bölümler;
- Hukuk Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Mimarlık İnşaat Mühendisliği
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Sınıf Öğretmenliği Eczacılık
- Fakültesi
- Psikoloji
- Hemşirelik
- Bilgisayar Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- İşletme Bölümü
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Endüstri Mühendisliği
- İktisat Bölümü
- Uluslararası İlişkiler
- Beslenme ve Diyetetik Türk Dili ve Edebiyatı
Bu bölümlerin arasında en fazla tercih edilen ilk 5 ise şu şekilde;
- Hukuk Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Rehberlik ve Psikolojik
- Danışmanlık Mimarlık
- İnşaat Mühendisliği