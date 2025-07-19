YKS 2025 tercihleri başladı mı, ne zaman YKS tercih kılavuzu 2025

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih takvimine çevrildi.

Adaylar, TYT, AYT sınav sonuçlarına göre sözel ve sayısal puanlarından tercih yapacakları tarihleri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Tercih dönemiyle ilgili ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu da gündemde.

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercihler başladı mı, nasıl yapılır? İşte 2025 YKS tercih süreci...

YKS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN

ÖSYM'den gelen açıklamaya göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar tercihlerini, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır.

TERCİH EKRANI

YKS TERCİH KILAVUZU 2025

2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır.

Bu kontenjan ve koşullar “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır.