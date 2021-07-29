YKS kontenjanları güncellendi! Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 YKS kontenjanları..

ÖSYM Bakanı Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel halinin yayınlandığını duyurdu. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte üniversite taban puanları...

YKS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından, gözler tercihlere çevrildi.

Adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ederken, puanlarına göre üniversite aramaya başladı.

Adaylara bu konuda yardım olması için, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali yayınlandı.

Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan Halis Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Bunun üzerine, "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları kaç?" soruları araştırılmaya başlandı.

İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite tercihleri, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM tarafından, üniversitelerin 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, https://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."