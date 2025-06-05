Yola çıkmadan bakın: Sabit radar noktaları açıklandı

Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatiline saatler kaldı.

İşlerinden çıkan milyonlarca çalışan ve öğrenciler, bayram ziyaretleri ya da tatil planları kapsamında yollara düşerken, trafikte can kayıplarının yaşanmaması için denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere uyarıda bulunarak denetimlerin sıklaştırıldığını ve özellikle radar sistemlerinin aktif şekilde kullanılacağını açıkladı.

SABİT RADAR KONUMLARI PAYLAŞILDI

Yüksek hız cezalarının caydırıcı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, sabit radarların konumunun kamuoyuyla paylaşıldığını ancak gezici radarların yerlerinin açıklanmadığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları, resmi internet sitesinde erişime açıldı.

GEZİCİ RADARLAR ARAÇLARI DA GÖREVDE

Bu sistemler, otoyollar ve çevreyolları başta olmak üzere pek çok noktada hız ihlallerini tespit ediyor. Yolda kurulu üst platformlara yerleştirilen kameraların yanı sıra, TEDES direkleri üzerinden yapılan denetimlerde hız sınırı aşıldığında cezalar otomatik olarak plakaya yansıtılıyor.

Sabit radar noktalarının dışında, ekip otosu görünümünde yol kenarında bekleyen gezici radar araçları da aktif görevde. Bu araçlar genellikle antenlerle donatılmış şekilde dururken, uyarı amacıyla “Radar Hız Kontrolü” tabelaları yol kenarına yerleştiriliyor.

İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayılarını görmek için tıklayın.

SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ADIYAMAN- GÖLBAŞI

AFYONKARAHHİSAR YOLU

BOLU- GEREDE

SİVAS- HAFİK

KASTAMONU

KAYSERİ

ANTALYA- KEPEZ

KONYA

KÜTAHYA

EDİRNE- KEŞAN

MARDİN

NİĞDE

OSMANİYE

İZMİR- SELÇUK

YOZGT- SORGUN

TEKİRDAĞ-ÇORLU