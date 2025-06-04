Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat İlbak itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme....
İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan yolsuzluk soruşturmasının ilk operasyonu kapsamında, İlbak Holding'in Kurulu Başkanı Murat İlbak da gözaltına alındı.
İTİRAFÇI OLDU
Kısa süre sonra tutuklanan İlbak, 73 gün sonra yeni bir karar aldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi.
İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL
Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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