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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat İlbak itirafçı oldu

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat İlbak itirafçı oldu İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. İtirafçı olan İlbak, ev hapsi şarı ile tahliye edildi.