Yozgat’ta dilencinin cebinden 7 bin lira çıktı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında yakalanan bir dilencinin yapılan üst aramasında, farklı banknotlar halinde toplam 7 bin 420 lira nakit para ele geçirildi.

Şahsın ilçeye dışarıdan geldiği öğrenildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri, ele geçirilen paralara Kabahatler Kanunu kapsamında el koyarken, dilenci hakkında yasal işlem başlattı.

Zabıta Müdürü Hüseyin Babaarslan, denetimlerin süreceğini belirterek "Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın iyi niyetini suistimal eden bu kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız, resmi kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı. Denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.