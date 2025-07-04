Yozgat'ta keklikler doğayla buluştu

Yozgat Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DKMP Yozgat Şube Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı bir program düzenledi.

Düzenlenen programla, doğaya salınan kekliklerin ekosistemin dengesine katkı sağlaması ve tarım alanlarında zararlı böceklerle doğal mücadeleye destek olması bekleniyor.

ÜRETİLEN 7 BİN 500 ADET KEKLİKTEN TOPLAM BİN TANESİ İLDE DOĞAYA SALINDI

Yozgat’ta bugüne kadar 215 bin keklik üretilirken, 30 bin 650 adet keklik ilde doğaya salındı.

Bu yıl üretilen 7 bin 500 adet keklikten ise toplam bin tanesi ilde doğaya salınırken, diğer keklikler Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çorum, Bolu ve Yozgat’a tahsis edildi.

"BU RAKAM ARTARAK DEVAM EDECEK"

Spor Vadisi’nde 150 adet kekliğin doğayla buluştuğu programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hem ekolojik hem de biyolojik dengeyi korumak üzere Yozgat’ta yetiştirilen kekliklerin temsilen doğaya salımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Özkan, "Sadece burada değil, çeşitli ilçelerimizde ve beldelerimizde kaymakam arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiler. Bu ay içerisinde salınımını gerçekleştirdiğimiz keklik yaklaşık bini buldu. Bu rakam artarak devam edecek. Hemşehrilerimizden beklediğimiz doğal dengeye hassasiyet göstermeleridir." dedi.

"YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK ÇÖPLERİMİZİ, ATIKLARI DOĞADA BIRAKMAYALIM"

Güncel konulara da değinen Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde halihazırda süren devletimizin, milletimizin el birliğiyle mücadele ettiği orman yangınları var. Lütfen ormanlık alanlarda, ormanlık alanlara yakın kontrolsüz alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek cam ve cam türevi çöplerimizi, atıkları doğada bırakmayalım. Yozgat’ta bir sorun yaşamaksızın şu saate geldik. İnşallah bundan sonra da olmaz.

"BU YIL İÇERİSİNDE 4 MİLYON AĞACIMIZI YOZGAT'TA TOPRAKLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Ağaçlandırma çalışmalarına da devam edildiğini belirten Özkan, şöyle dedi: