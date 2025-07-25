Yozgat’ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nca Yozgat genelindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar, 25 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Yasaklar; orman idaresi görevlileri, resmi izinle tarımsal faaliyette bulunanlar, hayvan otlatanlar ile AVBİS sistemi üzerinden belge alarak avlanan kişileri kapsamıyor.

BAZI PARKLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü ve Kadıpınarı Tabiat Parkları ise yasak kapsamı dışında bırakıldı.

Komisyon kararıyla orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla yapılacak sportif faaliyetler ve çadırlı kamp da yasaklandı.

ATIK YAKMAK DA YASAKLANDI

Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlar kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Ormanlara 4 kilometre mesafe içindeki mahallelerde anız, bağ, bahçe temizliğinde artık yakmak da yasaklar arasında yer aldı.

"ORMAN YANGINI TEHDİDİ, CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Aynı şekilde orman köylerinde yapılacak düğün ve etkinliklerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı yasaklandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yangınla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarıyla değil, vatandaşların da bilinçli katılımıyla başarılı olabileceğini belirterek, "Bu yılki yüksek sıcaklık ve kuraklık riski nedeniyle orman yangını tehdidi ciddiyetini koruyor. Lütfen kurallara uyalım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR SIKI ŞEKİLDE DENETLENECEK

Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet birimleri orman giriş-çıkışlarını sıkı şekilde denetleyecek, şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapılacak.

Mahalle muhtarları ve azalar da bu süreçte giriş-çıkışları gözetleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabilecek.