Yunan göçmenleri geri itti, suçu Türkiye'ye attı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeye çalışılan lastik bottaki 32 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ile Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamalarda, çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunulduğu ifade edildi.

‘YUNAN GÜÇLERİ DALGA YARATIP, GÖÇMENLERİ SÜRDÜ’

Söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “9 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak; saat 09.00'da İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan kara sularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.” denildi.

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2 NİSAN TARİHLİ FOTOĞRAF KULLANDILAR

Açıklamanın devamında, “Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk kara sularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellenmiştir. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır.” denildi.

“DENİZDE İHTİYACI OLAN HERKESİN YARDIMINA KOŞMAYA HAZIRIZ”

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

“Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darbedildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır.”

ÇATAKLI: AYNADA GÖRDÜKLERİNİZİ TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRMAKTAN VAZGEÇİN

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Çataklı, paylaşımında “Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen; aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta.” ifadelerine yer verdi.

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