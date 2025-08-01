Yunanistan, Meloni- Erdoğan görüşmesinden rahatsız oldu

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğiyle bölgesel gündemde önemli bir aktör olma konumunu güçlendiriyor.

Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Geçici Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dbeiba’yı ağırlayacak.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Üçlü zirvede, başta Libya’daki durum, Akdeniz’de enerji iş birliği ve artan göçmen hareketleri olmak üzere pek çok kritik konu ele alınacak.

Ancak bu önemli buluşma, bölgesel istikrar ve göçmen akınlarının yönetiminde doğrudan etkisi olan Yunanistan ve Mısır’ın davet edilmemesi nedeniyle Atina’da büyük rahatsızlık yarattı.

ZİRVENİN ÖNEMLİ MADDELERİ

Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki bu üst düzey zirve, bölgesel iş birliğini artırma ve ortak sorunlara çözüm bulma amacı taşıyor.

Zirvede, özellikle düzensiz göç, Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımı ve bölgesel istikrar konuları ele alınacak.

Libya Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ekonomik iş birliği, enerji ve petrol sektörü ile düzensiz göçün bölgesel güvenliğe etkileri tartışılacak. Türk diplomatik kaynakları ise görüşmelerde bölgesel gelişmeler, ekonomik iş birliği ve Akdeniz’deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin de gündemde olduğunu belirtti

YUNANİSTAN GÖRÜŞMEDEN RAHATSIZ

Ancak bu zirve, Yunanistan’da ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

Göç akımlarından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Yunanistan ve bölgesel istikrarda kilit rol oynayan Mısır’ın toplantıya davet edilmemesi, Atina’da “haksız bir dışlama” olarak nitelendiriliyor.

Yunan medyasında, özellikle İtalya Başbakanı Meloni eleştirildi.

"YUNANİSTAN'I İNCİTMEYE DEVAM EDİYOR"

Kathimerini gazetesinden Kyriakos Velissariou, Meloni’nin bu tutumunu “Silvio Berlusconi’nin torunu gibi davranarak Yunanistan’ı incitmeye devam ediyor.” sözleriyle yorumladı.

Yunanistan, göç ve bölgesel güvenlik gibi kritik konularda dışarıda bırakılmasının, bölgedeki dengeleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.