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- Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
MSB, FETÖ mensubu olan şahısların yakalanarak İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini belirtti.
- AA & Ensonhaber
- 15.06.2021 - 10:38
- Güncelleme : 15.06.2021 - 10:45
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattında yasa dışı girişimlere göz açtırmıyor.
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İpsala'daki hudut kartalları tarafından yakalananların FETÖ mensubu olduklarını bildirdi.
JANDARMAYA TESLİM EDİLDİLER
Bakanlığın açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi." denildi.