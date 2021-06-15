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    Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    MSB, FETÖ mensubu olan şahısların yakalanarak İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini belirtti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:45
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    Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattında yasa dışı girişimlere göz açtırmıyor.

    Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İpsala'daki hudut kartalları tarafından yakalananların FETÖ mensubu olduklarını bildirdi.

    JANDARMAYA TESLİM EDİLDİLER

    Bakanlığın açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

    FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi." denildi.

    Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı #1

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