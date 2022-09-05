Petrol
95.44
2.60%
Euro
18.1018
-0.09%
Dolar
18.2259
0.14%
Altın
1.004
0.16%
Borsa
332
0.00%
Bitcoin
363.104
-0.08%
BTXN Coin
5.19
3.38%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
    • 05.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılama süreçleri devam eden ihraç öğretmen T.U.A, ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay üstçavuş M.T.'nin Çeşme'den deniz yoluyla Sakız Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı.

    Kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandılar

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün harekete geçen ekipler, şüphelileri kaçmaya çalıştıkları sırada Musalla Mahallesi Liman mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı.

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı VİDEO

    İşlemler sürüyor

    DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı #1

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı #2

    Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri jandarmaya takıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü
    3. Sayfa

    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü

    Görüş Bildir