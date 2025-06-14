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Haber Merkezi

Türklerin hayırseverliğe ve temizliğe verdiği önem, su tesisleri, sanat ve mimarilerinde önemli bir yere sahiptir.

Hayır, amaçlı yapılan çeşme ve sebiller dönemlerinin en zarif eserlerini oluşturmuşlardır. Osmanlı- Türk su mimarinsin en sanatsal yapıları olan sebiller, ayrıca Türk mimarisine özgü eserlerdir.

FAHİŞ SU FİYATLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Ancak son dönemlerde suyun bile fahiş fiyatlara satıldığı haberleri sosyal medyanın gündemini belirliyor.

Adisyonlarda yemeğin yanında sipariş edilen bir suyun yüz liraları geçmesi çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılanmakta.

YUNANİSTAN'DAKİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Bu konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

Yunanistan'ın Selanik kentine giden içerik üreticisi Oğuz Taras, beklemediği bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

KOMŞUDA SU ÜCRETSİZ

Bir kahve siparişi veren Taras, masasına ücretsiz su getirildiği anları takipçileriyle paylaştı.

"SUYA ÜCRET YAZMIYORLAR"

Konuya ilişkin görüşlerini de paylaşan içerik üreticisi, "Selanik’teyim, kahvaltı yapacağım. Yunanistan’ın genelinde şöyle bir şey var. Bir kahve sipariş edersen hemen yanında ücretsiz bir şişe su geliyor. Bardağıyla beraber koyuyorlar. Buna ücret yazmıyorlar. Yemek siparişi verdiğinde de direkt masaya su geliyor. Bunu bitir merak etme adisyonda görmeyeceksin ücretsiz çünkü" ifadelerini kullandı.