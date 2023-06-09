Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'deki koltuğu Türkiye'nin oldu 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 186 oy alan Türkiye, iki yıl BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde yer alacak.

AA

Rotasyon gereği Batı Avrupa ve diğer gruplarda Yunanistan'dan boşalan koltuk için yapılan seçimde Türkiye, 193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 186 oy alarak BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) seçildi.

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar iki yıl ECOSOC'ta görev yapacak.

Rusya ve Kuzey Makedonya ise Doğu Avrupa Grubu'ndaki boş yer için gerekli olan 123 oy barajını elde edemedikleri için ikinci tur seçimlere gidecek.

18 yeni üye ülke seçildi

ECOSOC'a ayrıca Fransa, Almanya, Haiti, Japonya, Kenya, Lihteynştayn, Moritanya, Nepal, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Polonya, Senegal, İspanya, Surinam, Birleşik Krallık, Uruguay ve Zambiya olmak üzere 18 yeni üye ülke seçildi.

54 üyesi olan konseyde her yıl BM Genel Kurulu tarafından süresi dolan 18 ülkenin yerine yeni üyeler seçimle belirleniyor.