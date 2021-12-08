Yunanistan'ın denize attığı göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenler için kurtarma operasyonu düzenledi.

Göçmenlere yönelik Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu devam ediyor.

Son olarak İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarınca denize atıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme'nin Karaada batısında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı.

YUNANİSTAN'IN İNSANLIK DIŞI TUTUMU

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen ada üzerinde kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.