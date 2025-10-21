Yurdu sağanak yağış etkisi altına alıyor: 9 il için sarı kodlu uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinde seyredecek.

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısıyla gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlar; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleriyle Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE GÜNEŞLİ HAVA GÖRÜLECEK

İç ve doğu kesimlerde ise güneşli ve kuru bir hava bekleniyor.

Rüzgarlar kuzeybatıdan hafif-orta kuvvette esecek, sıcaklıklar gündüz 18-28 derece, gece 10-18 derce arasında değişecek.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

MGM, dokuz kente gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu iller; Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye oldu.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

21 Ekim Salı:

22 Ekim Çarşamba:

23 Ekim Perşembe:

24 Ekim Cuma:

25 Ekim Cumartesi: