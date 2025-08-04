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Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2025 TR-YÖS/2) başvuruların 7 Ağustos'ta başlanacağı bildirildi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 11:10
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvurularının 7 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi. 

Ersoy, YÖS/2 sınav uygulamasının da, 19 Ekim Pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.

"BAŞVURULAR 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK"

Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS/2 başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak. TR-YÖS/2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek." bilgilerine yer verdi.

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