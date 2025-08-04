Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvurularının 7 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.
Ersoy, YÖS/2 sınav uygulamasının da, 19 Ekim Pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.
"BAŞVURULAR 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK"
Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS/2 başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak. TR-YÖS/2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek." bilgilerine yer verdi.